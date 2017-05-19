Otomobilde taşıdığı koyun huysuzlanıp üzerine atlayınca kaza yaptı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Midyat İlçesi'nde taşıdığı koyunun huysuzlanıp üzerine atladığı Mehmet A.'nın kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, Mehmet A. hafif yaralandı.
Mehmet A., bugün ilçe merkezinden aldığı koyunu kırsal Çavuşlu Mahallesi'ndeki evine götürmek için 34 NPY 25 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Mehmet A. mahalle yakınlarına geldiğinde, koyun bir anda huysuzlanıp üzerine atladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvaralandı.
Yaralı Mahmet A., mahalle sakinlerince araçtan çıkarılıp çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ağır yaralanan koyun ise telef olmadan mahalleli tarafından kesildi.
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