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Otomobilde tartıştığı eşini boğmaya kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da tartıştığı eşini boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Ahmet K., cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakıma alınan Emine K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay,...

Otomobilde tartıştığı eşini boğmaya kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da tartıştığı eşini boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Ahmet K., cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakıma alınan Emine K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Ahmet K. ile eşi 37 yaşındaki Emine K. otomobil içinde ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K., iddiaya göre eşi Emine K.'yi boğarak öldürmek istedi. Boğazını sıktığı eşinin kendinden geçmesi üzerine Ahmet K. eşini bırakarak araçtan inip kaçtı. Otomobildeki Emine K.'nin hareketsiz yattığını görenler 112'ye haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan genç kadının hayati tehlikesi devam ederken, kaçan Ahmet K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Eşi ile uzun süredir anlaşamadıklarını, sürekli kavga ettiklerini söyleyen Ahmet K., "Gereksiz yere yine tartıştık. Gözüm döndü. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.
Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi. 

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