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Otomobilde tarihi eserler ele geçirildi

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, aralarında haç işareti bulunan sürahi ve kadehlerin de bulunduğu 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler hangi dönemlere ait olduğunu belirlenmesi...

Otomobilde tarihi eserler ele geçirildi
KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, aralarında haç işareti bulunan sürahi ve kadehlerin de bulunduğu 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler hangi dönemlere ait olduğunu belirlenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Tunçbilek Jandarma Karakol Komutanlığı, yol kontrolleri sırasında Murat Ç.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 küçük kadeh, 2 büyük kadeh, hayvan figürü, insan figürü, haç işaretli sürahi, üzeri hac ve insan figürü süs eşyası, hac işaretli mektup kutusu, küçük boy süs eşyası, haç işaretli olan mühür, mermerden yapılmış insan figürü ve 2 adet haç işaretli kase ele geçirdi. Şüpheli Murat Ç., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait olduğunu belirlenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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