Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobillerinde tabancayla ateş açılan Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'in (46) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yumurtalık'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek, durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile doğru tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği, 2 çocuk babası Bülent Mamak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan arkadaşı Murat Gökler ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 arkadaşın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Murat Gökler ile Bülent Mamak'ın cenazeleri, bugün sabah saatlerinde yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Yumurtalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.