Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Otomobilde sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilin, kamyonetin kasasına bağlı vagona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Adem Ardıç, itfaiye ekibinin yarım saat...

Otomobilde sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilin, kamyonetin kasasına bağlı vagona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Adem Ardıç, itfaiye ekibinin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Adem Ardıç yönetimindeki 06 GE 3438 plakalı otomobil, Hasancık beldesi yakınlarında Erkan Tutkun'un kullandığı 34 SA 1029 plakalı kamyonetin kasasına bağlı vagonla çarpıştı. Kazada sürücüler Tutkun ve Ardıç ile ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutkun ile çocuk, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Ardıç için itfaiye ekipleri de zamanla yarıştı. Adem Ardıç'ı kurtarmak için çaba gösteren ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu kurtardıkları sürücüyü sağlık görevlilerine teslim etti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.​

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325