Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
2 bin 295 terörist etkisiz...
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Soylu ve Akar'dan şehitlerle ilgili...
Kamyonda yüklü trafo yola devrilince D-100'de trafik durdu 
İstanbul'da isyan ettiren kaza

Otomobilde saldırıya uğradı, yaralı halde 1 kilometre gidip karakola sığındı

ADANA'da seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Alto (40), vücuduna isabet eden 2 kurşuna rağmen, aracıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki polis karakoluna gidip yardım istedi. Ağır yaralanan Alto, hastaneye kaldırıldı. Olay,...

Otomobilde saldırıya uğradı, yaralı halde 1 kilometre gidip karakola sığındı
ADANA'da seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Alto (40), vücuduna isabet eden 2 kurşuna rağmen, aracıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki polis karakoluna gidip yardım istedi. Ağır yaralanan Alto, hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2447 Sokak'ta meydana geldi. Oto galerici Mustafa Alto, 01 GM 108 plakalı otomobiliyle giderken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Alto, karın boşluğuna ve sırtına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Otomobilinin hızını kesmeyen Alto, yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Akıncılar Polis Merkezi'ne gitti. Mustafa Alto, kapıda nöbet tutan polislere saldırıya uğradığını ve yaralandığı söyleyerek yardım istedi.
Polislerin anonsu üzerine karakola sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alto, ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Alto'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Alto'nun otomobilinde inceleme yapan polis, 10 kurşun isabet aldığını belirledi.
Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314