Otomobilde saldırıya uğradı, yaralı halde 1 kilometre gidip karakola sığındı

ADANA'da seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Alto (40), vücuduna isabet eden 2 kurşuna rağmen, aracıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki polis karakoluna gidip yardım istedi. Ağır yaralanan Alto, hastaneye kaldırıldı.Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2447 Sokak'ta meydana geldi. Oto galerici Mustafa Alto, 01 GM 108 plakalı otomobiliyle giderken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Alto, karın boşluğuna ve sırtına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Otomobilinin hızını kesmeyen Alto, yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Akıncılar Polis Merkezi'ne gitti. Mustafa Alto, kapıda nöbet tutan polislere saldırıya uğradığını ve yaralandığı söyleyerek yardım istedi.Polislerin anonsu üzerine karakola sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alto, ameliyata alındı. Tedavisi devam eden Alto'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Alto'nun otomobilinde inceleme yapan polis, 10 kurşun isabet aldığını belirledi.Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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