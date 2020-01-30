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Otomobilde sahte rakı ele geçirildi
GÜVENLİK 30.01.2020, 13:54
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İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup arama yaptığı otomobilde, 1'er litrelik 24 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Foça'nın Atatürk Mahallesi'nde yaşayan O.S.'nin sahte rakı üretip sattığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin ürettiği sahte rakıları otomobiliyle başka bir yere götürürken aracını durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, 1'er litrelik 24 şişe sahte rakı ile 5 litrelik plastik bidonda etil alkol bulundu. Gözaltına alınan O.S.'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Foça'nın Atatürk Mahallesi'nde yaşayan O.S.'nin sahte rakı üretip sattığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin ürettiği sahte rakıları otomobiliyle başka bir yere götürürken aracını durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, 1'er litrelik 24 şişe sahte rakı ile 5 litrelik plastik bidonda etil alkol bulundu. Gözaltına alınan O.S.'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.
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