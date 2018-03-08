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Otomobilde radar tespit cihazı ele geçirildi

ADAPAZARI'nda polisin yaptığı uygulamada bir araçta polislerin kullandığı radarların bulunduğu yerleri gösteren 'radar tespit cihazı' ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde...

Otomobilde radar tespit cihazı ele geçirildi
ADAPAZARI'nda polisin yaptığı uygulamada bir araçta polislerin kullandığı radarların bulunduğu yerleri gösteren 'radar tespit cihazı' ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde  'Şok' adı verilen uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, trafik uygulamasında bir araçta polislerin radar uygulaması yaptığı sırada radar cihazlarının yerlerini gösteren radar tespit cihazı ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyette sorguya alınan sürücüye işlem yapıldı.
Yapılan diğer kontrollerde ise araçlardan 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ayrıca, aynı anda kent genelinde yapılan diğer uygulamalarda 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö., uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., hırsızlık suçundan aranması olan Y.E.O. ve birçok suçtan kaydı olan cezaevi firarisi E.E. yakalandı. Firariler emniyetteki işlemllerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

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