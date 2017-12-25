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Otomobilde Kalaşnikof tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra park halinde buldunu. Otomobilde yapılan aramada Kalaşnikof tüfek ile 2 tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına...

Otomobilde Kalaşnikof tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra park halinde buldunu. Otomobilde yapılan aramada Kalaşnikof tüfek ile 2 tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde denetim yaptı. Araçları durdurarak kontrollerini yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir aracın sürücüsü hızla uzaklaştı. Polis, içerisinde 4 kişi olduğunu gördüğü otomobili bir süre sonra park halinde ve içerisinde 2 kişi varken buldu. Araçta yapılan aramada Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ele geçirildi. Araçtan ayrılan diğer 2 kişi de kısa süre sonra saklandıkları evde yakalandı.
Silahların bulunduğu otomobildeki 4 kişinin yanı sıra yardım istedikleri 3 kişi daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
Şüphelilerin yardım istediği 3 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından serbest bırakılırken, G.B., S.S., O.T. ve N.E. adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda şuç kayıtları olduğu belirlenen 4 şüphelinin silahlarla nereye gittikleri ve bağlantıları araştırılıyor.
Öte yandan 3 silah balistik incelemesi için kriminal laboratuvarına gönderildi.

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