Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
İSTANBUL - DOLMABAHÇE SARAYI'NDA TARİHİ PARAVANIN ASTARINDAN 19. YÜZYILA AİT JAPON GAZETE KUPÜRLERİ ÇIKTI
Otomobilde haç işaretli mezar taşı bulundu
YOZGAT'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı...
GÜVENLİK 03.09.2019, 11:27
YOZGAT'ta jandarma tarafından durdurulan otomobilde Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Sarıkaya-Sorgun karayolunun Kadılı köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M. gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Sarıkaya-Sorgun karayolunun Kadılı köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan mezar taşı ile 2 sikke ele geçirildi. Tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M. gözaltına alındı.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0