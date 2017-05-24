Otomobilde geyik, karaca boynuzu, sansar postu ele geçirildi

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde geyik ve karaca boynuzları ile sansar postları ele geçirildi.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM yolunun Yeniçağa Kavşağı mevkisindeki yol kontrolünde E 300 Q plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 7 tek geyik boynuzu, 4 çift karaca boynuzu, dekor amaçlı ahşap kaide üzerine yapılan 1 boynuzlu geyik trofesi, 1 karaca trofesi, 9 sansar postu, 3 kürk ve kürklere ait yakalık bulundu. Gerede Cumhuryet Savcısı'nın talimatı üzerine el konulan boynuz, trofe, post ve kürkler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü yabancı uyruklu A.I. ise kimlik ve adres tespiti yapılıp tutanak tutulması ardından serbest bırakıldı.



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