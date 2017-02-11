Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı

ŞANLIURFA'da cezaevinden çıktığı belirtilen bir kişi, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin aldı. Polis ikna etmek için çalışma başlattı.

Direkli Mahallesi'nde akşam saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi ve çocuklarını otomobile bindirip kapıları kilitledi. Yanında silah bulunduğu belirtilen kişinin, ailesini öldürüceğini söylemesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, polisin ikna çabaları devam ediyor.



POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI, KAÇTI



Şanlıurfa’da karanlık stabilize yolda, ticari bir takside tabancayla eşi ve çocuklarını rehin alan Osman isimli kişi için bölgeye müzakereci polis gönderildi. Zırhlı araçtaki polis, megafonla şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak yaklaşık 2 saat süren çabalar sonuçsuz kaldı.



Şüpheli, eşi ve çocuklarıyla birlikte, kullandığı taksiyle, hızla polis araçlarının arasından geçip tarlalardan kaçtı. Polis aracın peşine düşerken, karanlıkta silah sesleri duyuldu.