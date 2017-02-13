Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı - ek fotoğraflar
13 Şubat 2017 Pazartesi 01:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor-Antalyaspor...
- 2112 ambulasında doğum yaptı
- 3(Görüntülü Haber) Gelişim ve Başkent...
- 4Gelişim ve Başkent işbirliği yaptı
- 5(Görüntülü Haber) Kalp hastası minik...
- 6Kalp hastası minik Abdulkadir yardım bekliyor
- 7(Görüntülü Haber) Suriyeli otizm ve...
- 8Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr....
- 9Kalbi iki kez duran inşaat işçisinin...
- 10Bel kemiği kırılan kadın 3 günde ayağa...
- 1(Görüntülü Haber) Öğrenciler, köy...
- 2Öğrenciler, köy yolu açılmayınca Muş'a...
- 3(Görüntülü Haber) ‘Öğretmene 'Hacı...
- 4‘Öğretmene 'Hacı anneler'...
- 5Boğaziçi Üniversitesi'nde ihraç...
- 6(Görüntülü Haber) Geleceğin oyuncaklarını...
- 7KHK ile Üniversitelerde hoca kalmadı......
- 8Geleceğin oyuncaklarını Sunay Akın’la...
- 9Bu check-up çocuğunuzun eğitimi için
- 10Rektör Prof. Dr. Yüksek: İtiraf edeyim...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin...
- 2Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin...
- 3Patlayan lastiği değiştirmek isterken...
- 4Fırtına nedeniyle batan teknedeki 2 kişi...
- 5Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin...
- 6Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin...
- 7Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle...
- 8(Görüntülü Haber) Ayvacık, bu kez 5.4...
- 9Uyuşturucu şüphelileri kendilerini gözaltına...
- 10DHA YURT BÜLTENİ 15
- 11(Görüntülü Haber) AK Parti'li Ataş:...
- 12(Görüntülü Haber) AK Parti'li Ataş:...
- 13(Görüntülü Haber) Uludağ’da 300 metre...
- 14(Görüntülü Haber) Levent Nazifoğlu,...
- 15(Görüntülü Haber) Galatasaray sessiz...
- 16Levent Nazifoğlu, Riekerink iddialarına...
- 17AK Parti'li Ataş: Türkiye'nin...
- 18Site sakinleri hırsızları suçüstü...
- 19Öztürk: Ömür boyu yasak getireceksin
- 20Samsun geceyi doğalgazsız geçirdi (3)
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:14
|07:54
|13:28
|16:20
|18:45
|20:12
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv