Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 5 gözaltı

AMASYA’da polis, uygulama noktasında durdurduğu araçta yaptığı aramada eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı.Amasya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat istikametinden gelen 71 plaka otomobil, uygulama noktasına girmemek için yön değiştirince polis tarafından durduruldu. Otomobil içerisindeki İ.E., T.K., Y.G., F.D. ve M.U. isimli 5 erkeğin üstü arandı. Ardından otomobil içerisinde yapılan aramada, 0.15 gram eroin, 6.22 gram olan esrar ve toplam 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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