Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Otomobilde çifte aşk intiharı

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde bir otomobilin içinde 42 yaşındaki Çetin Vargün ile 37 yaşındaki Sakine Aykan, başlarından vurulmuş olarak bulundu. Polisin araştırmasında Çetin Vargün'ün önce Sakine Aykan'ı öldürdüğü,...

Otomobilde çifte aşk intiharı
İZMİR'in Menemen İlçesi'nde bir otomobilin içinde 42 yaşındaki Çetin Vargün ile 37 yaşındaki Sakine Aykan, başlarından vurulmuş olarak bulundu. Polisin araştırmasında Çetin Vargün'ün önce Sakine Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp iiiintihar ettiğini saptandı.
Meneden Ağıdır Mahallesi Eski Seyrek Köyü yolu dün meydana gelen olayda, vatandaşlar, park halinde duran otomobil içerisinde bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görünce, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, otomobilin içiresinde Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın başlarından vurulmuş ceetlerini buldu. Polis, otomobil içerisinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan tabancayı da buldu.
İlk tespitlere göre, eşinden boşandığı belirtilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli  Çetin Vargün'ün 4 -5 aydır birlikte gizli aşk yaşadıkları; Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi.
Nöbetçi savcı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside iki kişinin başlarından birer kurşun ile  'Bitişik atış' sonucu vuruldukları belirtildi. Yapılan otopsilerin ardından. Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.