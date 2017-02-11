Otomobilde çifte aşk intiharı

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde bir otomobilin içinde 42 yaşındaki Çetin Vargün ile 37 yaşındaki Sakine Aykan, başlarından vurulmuş olarak bulundu. Polisin araştırmasında Çetin Vargün'ün önce Sakine Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp iiiintihar ettiğini saptandı.Meneden Ağıdır Mahallesi Eski Seyrek Köyü yolu dün meydana gelen olayda, vatandaşlar, park halinde duran otomobil içerisinde bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görünce, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, otomobilin içiresinde Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın başlarından vurulmuş ceetlerini buldu. Polis, otomobil içerisinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan tabancayı da buldu.İlk tespitlere göre, eşinden boşandığı belirtilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli Çetin Vargün'ün 4 -5 aydır birlikte gizli aşk yaşadıkları; Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi.Nöbetçi savcı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside iki kişinin başlarından birer kurşun ile 'Bitişik atış' sonucu vuruldukları belirtildi. Yapılan otopsilerin ardından. Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

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