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Otomobilde çektikleri gaz patladı; 3 genç ölümden döndü

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilin içerisinde çakmak gazı soluyan 3 kişi, araçta sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı. Olay saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi...

Otomobilde çektikleri gaz patladı; 3 genç ölümden döndü

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilin içerisinde çakmak gazı soluyan 3 kişi, araçta sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.
Olay saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Saklıkent cadesinde meydana geldi. Enes Mengi (18), Artug Arpa (19) ve Musa Cihan (19) park halindeki 20 EN 599 plakali otomobilin içerisinde iddiaya göre çakmak gazı solumaya başladı. Otomobilde bulunan kişilerden birisinin sigara yakmak için çakmağını yakması sonucu, camları kapalı otomobilde sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle otomobilin camları kırıldı. Kapıları ve bagaj kapağı parçalandı. Çevrede panik yaratan olayda otomobilde bulunan 3 genç, mucize eseri hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı uzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından otomobil ve çevresinde yapılan incelemede çakmak gazı dolum tüpü bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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