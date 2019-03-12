Otomobilde bulunun uyuşturucuya 5 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, stepne ve torpidosuna gizlenmiş miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde, şüphe üzerine otomobili takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan otomobil, eğitimli narkotik köpeğiyle arandı. Otomobilin stepnesinde 1253 uyuşturucu hap, torpido gözünde ise 5 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.



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