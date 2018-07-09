Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, anne- babası tarafından hastanenin açık otoparkında otomobilde bırakılan zihinsel engelli Ali Burak Ş. (12), bir süre sonra fenalaştı. Özel güvenlik görevlisinin fark ettiği çocuk, kilitli kapının güçlükle...

Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, anne- babası tarafından hastanenin açık otoparkında otomobilde bırakılan zihinsel engelli Ali Burak Ş. (12), bir süre sonra fenalaştı. Özel güvenlik görevlisinin fark ettiği çocuk, kilitli kapının güçlükle açıldığı araçtan yarı baygın çıkarılarak, acil servise götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 63 K 1779 plakalı otomobiliyle hastanenin otoparkına geldi. Sürücü, park ettiği otomobilden hastaneye girmek için eşiyle birlikte inerken, zihinsel engelli oğlu Ali Burak Ş. ise meteoroloji verilerine göre öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık altında araçta kaldı.
Ali Burak Ş., kapılar kilitli ve camlar kapalı olduğu için bir süre sonra otomobilde havasız kaldı. Ter içinde kalan ve fenalaşan çocuğu, güvenlik görevlileri fark etti. Polise haber verilirken, hastane içinde anons yaptırılmasına rağmen sürücü otomobile gelmedi.
Bu sırada polislerin yönlendirdiği özel güvenlik görevlisi, kapıyı güçlükle açmayı başardı. Otomobilden yarı baygın çıkarılan Ali Burak Ş., hastanenin acil servisine götürülerek, bir süre gözlem altında tutuldu.
Olay sonrası otomobilin başına gelen sürücü, güvenlik görevlilerinden durumu öğrenerek, gittiği acil servisten oğlu Ali Burak Ş.'yi alıp, hastaneden ayrıldı. 

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325