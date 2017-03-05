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Otomobilde bıçaklanarak öldürüldü

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 28 yaşındaki Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak...

Otomobilde bıçaklanarak öldürüldü

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 28 yaşındaki Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde, elleri iple bağlanan Budak'ın ardından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Budak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Budak'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Adli Tıp'tan alanıp toprağa verildi.
Jandarma, Budak'ı ellerine bağlayarak öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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