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Otomobilde alkol alırken ateş açılan sürücü öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde,  kendisine ait otomobilde arkadaşıyla birlikte alkol alırken, başka bir araçtan sıkılan kurşunlara hedef olan 38 yaşındaki Mehmet Karaca yaşamını yitirdi. Olay, dün...

Otomobilde alkol alırken ateş açılan sürücü öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde,  kendisine ait otomobilde arkadaşıyla birlikte alkol alırken, başka bir araçtan sıkılan kurşunlara hedef olan 38 yaşındaki Mehmet Karaca yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Kasaplık yapan Mehmet Karaca, 16 FU 669 plakalı otomobiline bir arkadaşını da alarak,  Cumalıkızık Mahallesi’ne gitti. Park ettikleri araç içinde arkadaşıyla birlikte alkol alan Mehmet Karaca’nın otomobiline, iddiaya göre başka bir araçtan ateş açıldı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Karaca, haber verilmesi üzerine  gelen 112  ambulansıyla  Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Karaca, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Mehmet Karaca’nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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