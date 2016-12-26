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Otomobilde 90 kilogram esrar ele geçirildi

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, içinde üç kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 90 kilogram esrar bulundu. Otomobildeki şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 1.7 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İzmir...

Otomobilde 90 kilogram esrar ele geçirildi
İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, içinde üç kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 90 kilogram esrar bulundu. Otomobildeki şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 1.7 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İzmir Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine geçen cuma günü Karabağlar İlçesi'nde bir otomobili durdurdu. Hızlıca otomobilden inen M.E. (33), A.G. (45) ve H.G. (44) kaçmaya başladı. Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheliler gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 90 kilogram esrar ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Konak İlçesi'ndeki evlerinde yapılan aramalarda da 1.7 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ve A.G. tutuklanırken, H.G. ise serbest bırakıldı.
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