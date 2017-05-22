Otomobilde 76 kilo esrar ele geçti, 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde poşetler içerisinde 76 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde durumundan şüphelendiği Eyüp A., yönetimindeki 27 LR 230 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada bagajdaki poşetlerde 76 kilo esrar ele geçirildi. Esrar el koyan polis, sürücü Eyüp A. ile yanında bulunan Mehmet G. ve Yalçın A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



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