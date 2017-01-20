Otomobilde 5 bin 300 ecstasy hapla yakalandılar

SAMSUN'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki 29 yaşındaki İrfan B. ve Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki Yana S. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 37 yaşındaki Ergün G. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Polis dün gece Samsun-Ankara karayolu üzerinde, İstanbul'dan gelen 34 FM 9574 plakalı otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin arka tamponun içine yapılmış özel bölme içinde, poşetler halinde 5 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi. Polis, otomobildeki İrfan B. ile yanındaki Ukrayna uyruklu Yana S. adlı kadını gözaltına aldı. Yapılan soruşturma sırasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ergün G. de gözaltına alındı. Ergün G.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 mermi, 1 pompalı tüfek ve 39 kartuj ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



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