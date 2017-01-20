Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Otomobilde 5 bin 300 ecstasy hapla yakalandılar

SAMSUN'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki 29 yaşındaki İrfan B. ve Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki Yana S. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 37 yaşındaki Ergün...

Otomobilde 5 bin 300 ecstasy hapla yakalandılar
SAMSUN'da polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki 29 yaşındaki İrfan B. ve Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki Yana S. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 37 yaşındaki Ergün G. gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Polis dün gece Samsun-Ankara karayolu üzerinde, İstanbul'dan gelen 34 FM 9574 plakalı otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin arka tamponun içine yapılmış özel bölme içinde, poşetler halinde 5 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi. Polis, otomobildeki İrfan B. ile yanındaki Ukrayna uyruklu Yana S. adlı kadını gözaltına aldı. Yapılan soruşturma sırasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ergün G. de gözaltına alındı. Ergün G.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 mermi, 1 pompalı tüfek ve 39 kartuj ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55