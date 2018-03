KONYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş paketler halinde 4,5 kilo eroin ele geçirildi, 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. 'Oskar' isimli narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, koltuğun altına gizlenmiş paketler halinde 4,5 kilo eroin ele geçirildi. Otomobildeki Rahmi T., Eyüp C., Nuriye C., Nurdan C. ve Yakup C. gözaltına alındı.

Eroini Van'dan, Antalya'ya satmaya götürdükleri belirlenen 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



