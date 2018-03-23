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Otomobilde 44 parça tarihi eserle yakalandı

DENİZLİ'de polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde, üzerinde haç ve imparator figürleri bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ile takılardan oluşan toplam 44 parça tarihi eser ele geçirildi. Denizli...

Otomobilde 44 parça tarihi eserle yakalandı
DENİZLİ'de polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde, üzerinde haç ve imparator figürleri bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ile takılardan oluşan toplam 44 parça tarihi eser ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Ankara- Denizli Karayolu'ndaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı. Torpido gözünde poşet içerisinde sikke, kolye uçları, küpe ve yüzükten oluşan 44 parça tarihi eser ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Denizli Müze Müdürlüğü'nce yapılan tespitler sonucunda altın, bronz, fildişi, camdan yapılma kolye parçaları, yüzük, küpeler ile sikkelerden oluşan tarihi eserlerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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