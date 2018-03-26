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Otomobilde 33 sikke ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, durumundan şüphelenilen otomobil sürücüsü A.H., polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 33 sikke ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Otomobilde 33 sikke ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, durumundan şüphelenilen otomobil sürücüsü A.H., polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 33 sikke ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu- Samsun yolu Tekkeköy ilçesinde, durumundan şüphelendikleri Bursa plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çeşitli boyutlarda 33 sikke, 43 taş, 6 parça yanmış toprak ve 11 kemik parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobilde ele geçirilen parçalara ise el koyuldu.

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