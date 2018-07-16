Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Otomobilde 3 kilo eroin ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polis tarafindan durdurulup arama yapılan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Eroinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Ankara’ya götürülmek istendiği belirtildi. Samsun Emniyet...

Otomobilde 3 kilo eroin ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polis tarafindan durdurulup arama yapılan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Eroinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Ankara’ya götürülmek istendiği belirtildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu karayolu üzerinde 25 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, narkotik köpeklerinin tepki vermesi üzerine otomobil üzerinde arama yaptı. Yapılan aramarda otomobilin marşpiyel bölümüne zulalanmış şekilde 7 paket halinde toplam 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü Hakan A.'yı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yola çıktığı ve eroini Ankara'da bulunan Hanlar S. ve akrabası Fırat S.'ye teslim edileceği tespit edildi. Hanlar S. ve akrabası Fırat S., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325