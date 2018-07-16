Otomobilde 3 kilo eroin ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polis tarafindan durdurulup arama yapılan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Eroinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Ankara’ya götürülmek istendiği belirtildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu karayolu üzerinde 25 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, narkotik köpeklerinin tepki vermesi üzerine otomobil üzerinde arama yaptı. Yapılan aramarda otomobilin marşpiyel bölümüne zulalanmış şekilde 7 paket halinde toplam 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü Hakan A.'yı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yola çıktığı ve eroini Ankara'da bulunan Hanlar S. ve akrabası Fırat S.'ye teslim edileceği tespit edildi. Hanlar S. ve akrabası Fırat S., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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