Otomobilde 14.5 kilo eroin ele geçirildi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu'da D-100 Karayolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan araçlarında 14 kilo 500 gram eroinele geçen şüpheliler V.S.. ile Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Bolu'da D-100 Karayolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan araçlarında 14 kilo 500 gram eroinele geçen şüpheliler V.S.. ile Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI
14 Mayıs 2017 Pazar 13:55
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu'da D-100 Karayolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan araçlarında 14 kilo 500 gram eroinele geçen şüpheliler V.S.. ile Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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