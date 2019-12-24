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Otomobilde 14 kilo eroin ile yakalanan 2 kardeşe gözaltı
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin ele geçirdi, 2 kardeş gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tosya D-100 karayolu üzerindeki kontrol...
GÜVENLİK 24.12.2019, 16:15
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin ele geçirdi, 2 kardeş gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tosya D-100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukları otomobili aradı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan, S.A. ve E.A. adlı kardeşler gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tosya D-100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukları otomobili aradı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan, S.A. ve E.A. adlı kardeşler gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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