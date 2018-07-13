Otomobilde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AKSARAY'da bir otomobile yapılan operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, il giriş ve çıkışlarında yaptığı kontrollerde Aksaray plakalı bir otomobilden şüphelenerek, aracı takibe aldı. Otomobili durduran polis, araçtaki A.B. (31) ve S.T.'yi (24) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda, farklı marka ve özelliklerde 12 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi. A.B. ve S.T.'nin tabancaları bir av bayisine getirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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