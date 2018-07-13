Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Otomobilde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AKSARAY'da bir otomobile yapılan operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine ruhsatsız tabanca getirileceği...

Otomobilde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AKSARAY'da bir otomobile yapılan operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, il giriş ve çıkışlarında yaptığı kontrollerde Aksaray plakalı bir otomobilden şüphelenerek, aracı takibe aldı. Otomobili durduran polis, araçtaki A.B. (31) ve S.T.'yi (24) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda, farklı marka ve özelliklerde 12 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi. A.B. ve S.T.'nin tabancaları bir av bayisine getirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325