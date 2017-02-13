Otomobilde 10 kilo esrar ele geçti

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan ve bagajında 10 kilo esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan Y.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 10 kilo esrar ele geçiren ekipler, sürücü Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Y.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan ve bagajında 10 kilo esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.