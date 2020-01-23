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Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi
GÜVENLİK 23.01.2020, 14:38
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ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro’luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.
Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro’lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.
Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro’lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
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