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Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcan Akkurt (64) ile Fatma Saraç'a (65) otomobil çarptı. Kazada, 2 kadın ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine...
GÜVENLİK 19.12.2019, 18:28
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcan Akkurt (64) ile Fatma Saraç'a (65) otomobil çarptı. Kazada, 2 kadın ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, öğlen saatlerinde Ereğli- Devrek yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Burçin A. (35) yönetimindeki 67 TF 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcan Akkurt ile Fatma Saraç'a çarptı. Kazada, Akkurt ve Saraç ile otomobildeki Murat Kaşmar (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akkurt ve Saraç'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Akkurt ve Saraç'a çarptığı ve birinin otomobilin üzerinden yere düşerek sürüklendiği görülüyor.
Polis, sürücü Burçin A.'yı ifadesini almak üzere merkeze götürdü.
Kaza, öğlen saatlerinde Ereğli- Devrek yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Burçin A. (35) yönetimindeki 67 TF 813 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcan Akkurt ile Fatma Saraç'a çarptı. Kazada, Akkurt ve Saraç ile otomobildeki Murat Kaşmar (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akkurt ve Saraç'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Akkurt ve Saraç'a çarptığı ve birinin otomobilin üzerinden yere düşerek sürüklendiği görülüyor.
Polis, sürücü Burçin A.'yı ifadesini almak üzere merkeze götürdü.
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