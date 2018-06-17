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Otomobil, yol kenarındaki otomobile çarptı: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesi yakınlarında, yol kenarında duran otomobile, arkadan gelen başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Kütahya yolunun 18'inci...

Otomobil, yol kenarındaki otomobile çarptı: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesi yakınlarında, yol kenarında duran otomobile, arkadan gelen başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı- Kütahya yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya yönüne giden Halit Cengiz'in kullandığı 43 HB 924 plakalı otomobil, yolun sağında duran Sinan İnci yönetimindeki 43 HU 007 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Halit Cengiz ile otomobildeki İbrahim ve Havva Aksoy ile diğer sürücü Sinan İnci yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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