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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1'i Gürcistan uyruklu 2 kişi yaşamını yitirirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Çatı...

Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1'i Gürcistan uyruklu 2 kişi yaşamını yitirirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Çatı Mevkii'nde meydana geldi. Bergama'dan Dikili yönüne giden 40 yaşındaki İsmail Alper Kavak yönetimindeki 34 BIE 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Alper Kavak yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu 48 yaşındaki Maıa Kıkvıdze ile 88 yaşındaki Suat Kavak yaşamını yitirdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Kavak'ı ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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