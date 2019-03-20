Otomobil yedek lastiğindeki 6 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 ruhsatsız tabancayla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığını belirlediği 3 kişinin bulunduğu otomobili Akçakale-Ceylanpınar karayolunda durdurdu. Arama yapılan otomobilin yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalara el koyan jandarma, araçta bulunan H.Ç., A.Ö. ve E.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve A.Ö. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.FOTOĞRAFLI