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Otomobil, yapımı süren köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin yapımı süren köprüden uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, İstasyon Caddesi'nde genişletme çalışmalarının devam ettiği köprüde meydana geldi. Henüz sürücüsü...

Otomobil, yapımı süren köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin yapımı süren köprüden uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, İstasyon Caddesi'nde genişletme çalışmalarının devam ettiği köprüde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 7815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat halindeki köprüden aşağı düştü. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılar yaralılardan Savaş Demirkopan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Tolga Atlı ve Şaban Töngel ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Savaş Demirkopan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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