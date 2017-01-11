Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Otomobil ve güvercin hırsızlığından yakalandılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı, polisin takibiyle yakalandı. Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan 5 arkadaş, iddiaya göre sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi'nde...

Otomobil ve güvercin hırsızlığından yakalandılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı, polisin takibiyle yakalandı.
Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan 5 arkadaş, iddiaya göre sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin kapısını açıp, düz kontak yaparak çaldı. Arka plakasını söktükleri otomobile binen hırsızlar, C.Y.'nin evine giderek kafesteki güvercinleri çaldı. Bu sırada sese uyanıp, dışarı çıkan C.Y.'yi de ölümle tehdit eden zanlılar, çaldıkları 30 güvercini alıp otomobilin bagajına koyarak kaçtı. Güvercin sahibi ise polisi arayarak zanlıların kaçtığı otomobilin plakasını bildirdi. Polis, Koza Bulvarı'nda hareket halinde gördükleri aracı takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden hırsızlar da kaçmaya başladı. Takip sırasında 2 otomobil ile motosikletli bir vatandaşa da çarparak yaralanmasına neden olan zanlılar, aracı Yunus Emre Mahallesi'nde park edip yaya olarak kaçarken yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek ile C.Y.'nin evinden çaldıkları 30 güvercin ele geçirildi. Güvercinler, olay yerine gelen C.Y.'ye teslim edildi. Şüpheliler Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y. ile Ali D., suçlamayı kabul etmedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Mehmet Y., "Başkası çalmış suçu bana attılar. Bizi camiden aldılar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55