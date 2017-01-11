Otomobil ve güvercin hırsızlığından yakalandılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı, polisin takibiyle yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan 5 arkadaş, iddiaya göre sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin kapısını açıp, düz kontak yaparak çaldı. Arka plakasını söktükleri otomobile binen hırsızlar, C.Y.'nin evine giderek kafesteki güvercinleri çaldı. Bu sırada sese uyanıp, dışarı çıkan C.Y.'yi de ölümle tehdit eden zanlılar, çaldıkları 30 güvercini alıp otomobilin bagajına koyarak kaçtı. Güvercin sahibi ise polisi arayarak zanlıların kaçtığı otomobilin plakasını bildirdi. Polis, Koza Bulvarı'nda hareket halinde gördükleri aracı takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden hırsızlar da kaçmaya başladı. Takip sırasında 2 otomobil ile motosikletli bir vatandaşa da çarparak yaralanmasına neden olan zanlılar, aracı Yunus Emre Mahallesi'nde park edip yaya olarak kaçarken yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek ile C.Y.'nin evinden çaldıkları 30 güvercin ele geçirildi. Güvercinler, olay yerine gelen C.Y.'ye teslim edildi. Şüpheliler Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y. ile Ali D., suçlamayı kabul etmedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Mehmet Y., "Başkası çalmış suçu bana attılar. Bizi camiden aldılar" diye konuştu.

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