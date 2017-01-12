Otomobil ve güvercin hırsızlığından yakalandılar (2)

5'i DE TUTUKLANDI
Otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlılar, Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y ve Ali D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5'i DE TUTUKLANDI Otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlılar, Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y ve Ali D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 Ocak 2017 Perşembe 01:00
5'i DE TUTUKLANDI
Otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlılar, Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y ve Ali D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:20
|13:22
|15:48
|18:07
|19:39