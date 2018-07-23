Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı (4)- Yeniden

KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen sürücü Mustafa Ataseven ile 2 yaşındaki Hatice Sümeyra Ataseven de yaşamını yitirdi.Hastanede tedavilerine devam edilen anne Bediha ile çocukları Ömer ve Merve Reyhan Ataseven'in ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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