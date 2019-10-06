Son Dakika
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı Çoşandere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün...
GÜVENLİK 06.10.2019, 12:08
TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı Çoşandere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekiplerce hurdaya dönen araçtaki H.C.'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan İ.Ç. (18) ile E.M. (34) ise AFAD ve itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, dün akşam, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı Çoşandere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekiplerce hurdaya dönen araçtaki H.C.'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan İ.Ç. (18) ile E.M. (34) ise AFAD ve itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2