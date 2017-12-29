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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü ve oğlu yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü İlyas Aksoy (41) ve oğlu Yusuf Aksoy (13) yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul...

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü ve oğlu yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü İlyas Aksoy (41) ve oğlu Yusuf Aksoy (13) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 22'nci kilometresinde Elmacı mevkiinde meydana geldi. İlyas Aksoy idaresindeki 74 AE 463 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü İlyas Aksoy ve oğlu Yusuf Aksoy yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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