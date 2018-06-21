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Otomobil, uçuruma yuvarlandı; Özlem öğretmen ile babası öldü

MALATYA'nın Hekimkhan ilçesinde 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mehmet Kılıç ile öğretmen kızı Özlem Kılıç (23) öldü, oğlu Oğuzhan Kılıç (19) ise ağır yaralandı. Özlem Kılıç'ın, babası ve kardeşiyle birlikte yeni...

Otomobil, uçuruma yuvarlandı; Özlem öğretmen ile babası öldü
MALATYA'nın Hekimkhan ilçesinde 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mehmet Kılıç ile öğretmen kızı Özlem Kılıç (23) öldü, oğlu Oğuzhan Kılıç (19) ise ağır yaralandı. Özlem Kılıç'ın, babası ve kardeşiyle birlikte yeni tayin olduğu Kuluncak ilçesine ev bakmaya gittikleri, dönüşte de kazanın meydana geldiği ifade edildi.
Kaza, sabaha karşı Hekimhan- Kuluncak karayolunun 24'üncü kilometresindeki Kızılyarma mevkiinde meydana geldi. Öğretmen Özlem Kılıç, babası Mehmet ve kardeşi Oğuzhan Kılıç ile birlikte otomobille, dün akşam oturdukları Hekimhan ilçesinden, tayin edildiği Kuluncak ilçesine ev bakmaya gitti. Eşi, Mehmet Kılıç ve çocukları eve dönmeyince, telefonla da ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Kılıç'ın telefon sinyalinin geldiği yeri saptadı. Bölgeye giden ekipler, 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Mehmet Kılıç'a ait 44 BS 432 plakalı otomobili buldu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, Mehmet Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Kılıç'ın oğlu Oğuzhan Kılıç da ağır yaralı olarak kaza yeri yakınlarında bulundu. Oğuzhan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özlem Kılıç'ın cesedi de yaklaşık 1,5 saat sonra bulundu.
Yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tedavisi süren Oğuzhan Kılıç'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi.

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