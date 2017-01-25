Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıkan otomobilin uçuruma yuvanlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Gökhan Ekelik yönetimindeki 01 DBM 63 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün viraj çıkışı yolu fark etmemesi üzerine yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlardı. Taklalar atan otomobilin parçaları yamaç boyu savrulurken sürücü Ekelik ile araçta bulunan ve 38 yaşındaki Nagihan Uzun yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Uzun ile Ekelik, güçlükle uçurumdan çıkarılarak ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ekelik'in tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazanın meydana geldiği dönüşte sürekli ölümlü kazalar olduğunu belirterek belediye yetkililerinden önlem alınmasını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI