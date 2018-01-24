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Otomobil, turşu yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Şehit İsmail Kansu Caddesi'nin kesiştiği Ankara Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Hakan...

Otomobil, turşu yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit İsmail Kansu Caddesi'nin kesiştiği Ankara Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Hakan Tür’ün kullandığı 06 EZ 5271 plakalı otomobil aynı istikamete giden Mustafa Erken (65) idaresindeki 06 PUU 07 plakalı turşu yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan İrem Vardar (20) yaşamını yitirirken sürücü Hakan Tür, Yusuf Kalaycı (26) ile Sedanur Vardar (18) yaralandı. Otomobil sürücüsü Tür’ün kaza yerinden kaçtığı tespit edildi. Sağlık ekipleri yaralıları önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, ardından Ankara’daki hastanelere götürdü.

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