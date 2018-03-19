Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

ANTALYA'da yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren otomobilin çarptığı Edip Koray (65) yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Lastik tekerli araçların geçişine...

Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
ANTALYA'da yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren otomobilin çarptığı Edip Koray (65) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Lastik tekerli araçların geçişine yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren Rıfat Akar yönetimindeki 34 ZM 9767 plakalı otomobil, tramvay yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Edip Koray'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan Koray, başını yere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Koray'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Kazanın ardından sürücü Akar, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kısa süreli durdurulan tramvay seferleri otomobilin yoldan çekilmesiyle normale döndü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314