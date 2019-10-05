Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada Gülsüm Kayhan (53) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Konya karayolu, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya...
GÜVENLİK 05.10.2019, 13:16
KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada Gülsüm Kayhan (53) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Konya karayolu, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya istikametine gitmekte olan Halil Kayhan (58) idaresindeki 03 AS 888 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bekleyen Fikret Gök (60) idaresindeki 42 Y 3516 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil ve traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Gök, otomobilde bulunan sürücü ve kızı Beyza Kayhan (23) yaralanırken, eşi Gülsüm Kayhan hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Gülsüm Kayhan cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza, Ankara-Konya karayolu, Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya istikametine gitmekte olan Halil Kayhan (58) idaresindeki 03 AS 888 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde bekleyen Fikret Gök (60) idaresindeki 42 Y 3516 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil ve traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Gök, otomobilde bulunan sürücü ve kızı Beyza Kayhan (23) yaralanırken, eşi Gülsüm Kayhan hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Gülsüm Kayhan cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2