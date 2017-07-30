Otomobil, traktöre çarptı: 1'i ağır, 9 yaralı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, bir traktöre arkadan otomobil çarpması sonucu, 1'i ağır 9 kişi yaraladı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Selendi-Demirci Karayolu Yıldız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Demirci'den Selendi yönüne gelen 61 yaşındaki Hikmet Çalışkan yönetimindeki 45 U 6690 plakalı otomobil, 45 yaşındaki İbrahim Kum yönetimindeki 45 U 0129 plakalı traktöre arkadan hızla çarptı. Kazada, otomobili kullanan emekli öğretmen Hikmet Çalışkan ile eşi Fadime Çalışkan (61), oğlu, Alper Servet Çalışkan (35) ile traktör sürücüsü İbrahim Kum ile römorkta yolculuk yaptıkları belirlenen eşi Nuray Kum (40) ile çocukları Fadime Kum (17), Neslihan Kum (15), Esen Kum (14) ve Sema Kum (9) yaralandı. Otomobilde sıkışan Alper Servet Çalışkan itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Alper Servet Çalışkan Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı haber alarak hastanaye gelen kazazedelerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kazanın Kum Ailesi'nin gün boyu tarlalarında çalıştıktan sonra Selendi'nin Yıldız Mahallesi'ndeki evlerine giderken meydana geldiği belirtildi. Kazada yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan 1 çocuk babası Alper Servet Çalışkan'ın Mardin'in Midyat ilçesi Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu, yaz tatilini fırsat bilip, memleketi Selendi'ye tatile geldiği ifade edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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