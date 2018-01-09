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Otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ZONGULDAK’ta, otomobilin TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Üzülmez Tünelleri mevkiinde meydana geldi. Avni Çetin (45) yönetimindeki  67 EN 838 plakalı otomobil,...

Otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
ZONGULDAK’ta, otomobilin TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Üzülmez Tünelleri mevkiinde meydana geldi. Avni Çetin (45) yönetimindeki  67 EN 838 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 FC 991 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Avni Çetin hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Şükriye Çetin (44) ve Nurçin Çetin (25) yaralandı. AFAD tarfından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maden işçisi Avni Çetin'in cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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