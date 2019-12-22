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Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını...
GÜVENLİK 22.12.2019, 01:58
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
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